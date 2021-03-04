لليوم السادس.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون الامتحانات بإجراءات مشددة

انطلقت اليوم الخميس، امتحانات اليوم السادس، وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري امتحان المواد الثقافية، كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مواد القرآن الكريم والمواد الشرعية، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان المواد العربية وسط متابعة من مستشاري قطاع المعاهد الأزهرية وإجراءات احترازية داخل اللجان.وخلال جولاتهم أكد مستشارو قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.