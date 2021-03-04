مجلس الشيوخ يشكل لجانه النوعية الأسبوع المقبل

قال فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة وطن، إنه بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، سيبدأ المجلس الأسبوع المقبل بدءًا من الأحد إجراء انتخابات لتشكيل اللجان النوعية الـ14، وتشكيل هيئات مكاتبها واختيار رؤسائها، فيما يعقب ذلك بدء الجلسات العامة ومتابعة الموضوعات المحالة لهم من مجلس النواب.وكشف القيادي بحزب حماة وطن في تصريحات لـ" الدستور" أن حزبه لم ينسق بعد مع بقية الأحزاب الممثلة بمجلس الشيوخ لتشكيل اللجان، لكن الحزب تلقى كافة الرغبات المقدمة من النواب للترشح لرئاسة أو تشكيل هيئة مكتب أو عضوية اللجان المختلفة، على أن يبدأ التنسيق مع الأحزاب في آخر 48 ساعة قبل بدء الانتخابات.