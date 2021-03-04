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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طالبات بمدرسة أحمد عرابي: اللغة الاجنبية الثانية سهلة.. ولا داعي للقلق

الخميس 04/مارس/2021 - 11:35 ص
طلاب
طلاب
زينب صبحي
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فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات أبوابها، منذ قليل، لخروج طالبات الصف الثاني الثانوي، عقب انتهاء موعد امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية.

قالت سامية عبدالله، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، لـ"الدستور" إن الامتحان اللغة الفرنسية، كان سهلا للغاية ولم تجد أي أزمة خلال عملية الامتحان، مؤكده أن السيستم لم يقع طوال الفترة، وانهم اعتمدوا على شبكة الانترنت الخاصة بالمدرسة

وتأمل أن تكون باقي الامتحانات بهذه السهولة، نظرا لان مادة اللغة الاجنبية الثانية منهجها بسيط، وصغير واسئلتها معروفة معلقه:" ياريت كل المواد زي انهاردة"

كما أوضحت جيهان أحمد، أن الحديث عن التسريبات يوترهم كثيرا، لكن ذلك لم يحدث اليوم لعدة اسباب على رأسها سهولة المادة والمنهج.

أكدت، أن الامتحان اللغة الالمانية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم تحدث أي ازمة في السيستم او الانترنت، مضيفة:"ننتظر الباقي بهذا الشكل".

أيدتهم في الرأي، كارولين مجدي قائلة:"ياريت باقي الامتحانات تكون سهلة كده".


يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الصف الثاني الثانوي اختبار مادتي اللغة الاجنبية الثانية، وطلاب الشعبة الآدبية اختبار علم النفس والاجتماع بنظام التابليت.


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