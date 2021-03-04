مستشار ميركل يتوقع توافر سبل إجراء اختبارات كورونا بشكل كاف

قال أولاف شولتس، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يتوقع توافر قدرات استيعابية كافية بشكل سريع، لأجل إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد في بلاده، بعد القرارات الجديدة التي توصلت إليها الحكومة والولايات أمس الأربعاء.وأشار، في تصريحات لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى الألمانية "إيه آر دي"، صباح اليوم الخميس، إلى الاختبارات السريعة والاختبارات الذاتية المتوافرة حاليا، وقال: "إننا نسعى لاستخدام كلتا الإمكانيتين من أجل إفساح مجال أكبر للفتح من خلال استراتيجية اختبارات شاملة".