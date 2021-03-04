متابعة لحظية لامتحان 1676 طالبا بالصف الثاني الثانوي في الوادي الجديد

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن نحو 1676 طالبا وطالبة بالصف لثاني الثاني استأنفوا اليوم الامتحانات أمام 27 لجنة، لآداء الفترة الأولى بمادة اللغة الأجنبية الثانية المجموعتين الأدبية والعلمية، فيما يؤدي طلاب المجموعة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع -الفترة الثانية- وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا.وأكد النيلي، التزام الجميع بضوابط الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات، مشيدا بالتعاون الجاد والمثمر من قوات أمن المحافظة بقيادة اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، مثمنا جهودهم المتميزة فى تأمين لجان إمتحانات والحرص على حماية الطلاب.