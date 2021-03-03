«تنسيقية شباب الأحزاب» تنعى والدة الشهيد البطل عادل عبدالحميد

تنعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدة الشهيد البطل المقدم عادل عبدالحميد، التي وافتها المنية اليوم.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، وللنائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زوجة الشهيد.