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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية بحلول أبريل رغم التحديات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:42 م
المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال
وكالات
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قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال اليوم الأربعاء إن الحكومة تأمل في أن تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية "ربما في منتصف أبريل رغم أن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكون صعبة.

وقال أتال بعد اجتماع حكومي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون "هناك أفق للقاحات، بدأنا نرى تأثير اللقاحات على الوباء".

وأشار إلى أن العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تلوح في الأفق، لكن في الوقت الحالي، لا يزال الوضع "مقلقًا"، على الرغم من عدم حدوث انفجار في عدد حالات الإصابة.

كما أعلن أتال عن عقد مؤتمر صحفي غدا الخميس بشأن احتمال فرض قيود إضافية، وكان رئيس الوزراء جان كاستكس قد دعا في وقت سابق إلى رفع مستوى التأهب
لفيروس كورونا لـ 20 منطقة في فرنسا، بما في ذلك باريس، وحث السلطات المحلية على اقتراح إجراءات أكثر صرامة.

وفي مدينة نيس الساحلية الجنوبية وميناء دونكيرك الشمالي، تم بالفعل فرض إغلاق في عطلات نهاية الأسبوع. ويقترح المراقبون دخول تدابير مماثلة حيز التنفيذ في مناطق متضررة أخرى.

وكانت عمدة باريس آن هيدالجو قد استبعدت في السابق إغلاقًا آخر في العاصمة، قائلة إنه سيكون "غير إنساني"، وفرضت فرنسا حظر تجوال ليلي الساعة السادسة مساء خلال الأسابيع الماضية.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة مؤخرًا إلى حوالي 221 إصابة.

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