مد فترة تلقي طلبات تعويضات متضرري النوبة حتى 16 مارس

قرر المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ورئيس اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة ـ مد الفترة المقررة لتلقي طلبات تحديد الرغبة لتنتهي في 1632021.ونظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين المستحقين للتعويض على لجان تلقي طلبات تحديد الرغبة المنتشرة في محافظة أسوان، واستجابة للطلبات التي تلقتها اللجنة بمد فترة تلقي طلبات تحديد الرغبة حتى يمكن تعويضهم وفقًا لرغباتهم.ووفقا لقرار اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة بفتح باب المرحلة الثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى وذلك لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وقرار اللجنة بمد الفترة المقررة لتلقي طلبات تحديد الرغبة حتى 332021.