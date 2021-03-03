موعد دخول المدارس 2021 الفصل الدراسي الثاني

وفي هذا الصدد، يرصد "الدستور" في التقرير التالي موعد دخول المدارس 2021، وأبرز استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للفصل الدراسي الثاني، في ظل أزمة وباء كورونا العالمي:

موعد دخول المدارس 2021





قد يهمك..



ومن جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، خلال مؤتمر صحفي عقده، أن الحالة الصحية ومواجهة فيروس كورونا المستجد تسبب في تغيير الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعام الدراسي الحالى، ولذلك قامت الوزارة بخطة بديلو وهي انتهاء إجازة نصف العام يوم 26 فبراير، ويجرى الطلاب الامتحانات يوم 27 فبراير، بعد استكمال المقررات الدراسية "أونلاين" في المنزل، لمنع الإصابات بفيروس كورونا.

استعدادات وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء عودة الطلاب للدراسة ودخول المدارس للفصل الدراسي الثاني 2021 بعد الامتحانات والتي بدأت منذ 27 نوفمبر الماضي علي أن تستمر حتى 11 مارس الجاري 2021، على أن عودة المدارس فتح أبوابها للحضور النظامي مجددًا بعد فترة الامتحانات.قد يهمك.. حقيقة تسريب امتحان الصف الثاني الإعدادي الموحد 2021 ومن جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، خلال مؤتمر صحفي عقده، أن الحالة الصحية ومواجهة فيروس كورونا المستجد تسبب في تغيير الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للعام الدراسي الحالى، ولذلك قامت الوزارة بخطة بديلو وهي انتهاء إجازة نصف العام يوم 26 فبراير، ويجرى الطلاب الامتحانات يوم 27 فبراير، بعد استكمال المقررات الدراسية "أونلاين" في المنزل، لمنع الإصابات بفيروس كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم استكمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وسط حالة من الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة واتخاذ كافة واتخاذ التدابير اللازمة، لمنع إصابة الطلاب بالفيروس، لذلك أطلقت الوزارة العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، لاستكمال الطلاب المقررات الدراسية الخاصة بهم، إضافة إلى منصات تسجيل الدخول في الامتحانات، ومنصات أخرى للطلاب المقيمين بالخارج.

إجراءات التربية والتعليم في امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

كما قامت وزارة التربية والتعليم، بتشديد على الطلاب باتباع جميع الارشادات الصحية التى أوضحتها وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة الامتحانات بكافة الصفوف الدراسية، على ألا يسمح للطالب الدخول اللجان بدون ارتداء كمامة طبية، كما وفرت أيضًا المعقمات الكحولية داخل المدارس.