تطعيم 96% من المستهدف خلال حملة «شلل الأطفال» بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنفيذ أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف سن يوم وحتى 5 سنوات، لليوم الرابع على التوالي.وأشار «القاضي»، إلى أنه تم تطعيم 959 ألفًا و134 طفلًا، بنسبة 96% من المستهدف منذ بداية الحملة، وذلك للوصول إلى النسبة المستهدفة.من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه يتم متابعة اعمال الحملة بصفه مستمرة؛ للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وازالة اى معوقات تقابل الفرق المشاركة بالحملة، مؤكدًا على توحيد الجهود وتسخير كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ فعاليات الحملة.