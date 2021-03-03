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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد بداية دراسة الترم الثاني 2021 في الخطة الزمنية الجديدة «التعليم»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:15 م
الدراسة
الدراسة
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من الطلاب الذين أجروا امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي، في معرفة موعد بداية دراسة الترم الثاني 2021، لذا تستمر عمليات البحث خلال هذه الساعات عبر محركات البحث الشهيرة، وجروبات التعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد بداية الترم الثاني 2021

بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم السبت الموافق  27 فبراير، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 11 مارس المقبل 2021.

وفي ظل الانشغال بعملية الامتحانات، وعدم انتهاء تفاصيل الترم الأول، ووسط كل هذه الأحداث التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، لم تقوم وزارة التربية والتعليم حتى الآن، بتحديد معالم بداية موعد الترم الثاني، فوفقا للخريطة الزمنية السابقة التي وضعتها الوزارة، فإن كان من المقرر أن يبدأ يوم 20 فبراير الماضي.

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موعد انتهاء امتحانات الترم الأول

من المقرر أن تنتهي جميع امتحانات صفوف النقل، للترم الأول يوم 11 مارس الجاري، حيث عقدت الوزارة امتحان موحد لجميع التخصصات في ورقة أسئلة واحدة، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية، وتقليص أيام الحضور، لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.

منصات تعليمية إلكترونية

وقامت وزارة التربية والتعليم، هذا العام بعقد العديد من المؤتمرات الصحفية، للخروج بتصريحات حول العملية التعليمية وتوضيح كيفية عقد الامتحانات، بالإضافة إلى الإعلان عن المنصات التعليمية للطلاب، لمتابعة دروسهم والمقررات الدراسية، والتي منها: منصة ذاكر، منصة حصص، منصة مدرستنا، بنك المعرفة المصري، بالإضافة إلى المنصات التي قام الطلاب بتسجيل دخول الامتحانات من خلالها.

تنبيهات وزارة التربية والتعليم للطلاب خلال فترة الامتحانات

وشددت الوزارة على الطلاب، بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى المواد الكحولية للتعقيم، وأما الطلاب الذين يمتحنون من خلال التابلت بتسجيل الحضور عبر الرابط الذي خصصته الوزارة، وفي حالة أية أخطاء يجب الرجوع إلى المدرسة التابع لها الطلاب، وقبل الدخول في الامتحان يجب التأكد من البريد الإلكتروني الموحد.

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