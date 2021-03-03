«يونيسيف»: كورونا أغلق المدارس أمام أكثر من 168 مليون طالب

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن أنه تم إغلاق مدارس تستوعب أكثر من 168 مليون طفل منذ ما يقرب من عام بسبب عمليات الإغلاق الطارئة والصحية جراء تفشي فيروس كورونا.ووفقًا لبيانات جديدة أصدرتها اليونيسف على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، فقد بقيت المدارس في 14 دولة حول العالم مغلقة إلى حد كبير، منذ مايو العام الماضي حتى فبراير 2021، الأمر الذي أثر بشكل كارثي على العملية التعليمية في البلاد التي تعاني من جائحة كورونا.وأوضحت البيانات أن ثلثي تلك المدارس في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تضرر ما يقرب من 98 مليون طالب.وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في بيان "مع اقترابنا من عام تحت جائحة كوفيد-19، نتذكر مرة أخرى ما أسفر عنه الإغلاق الطارئ والكارثي للتعليم في جميع أنحاء العالم"، لافتة إلى التراجع الكبير في مستوى التحصيل العلمي وخصوصًا لدى الطلاب غير القادرين للوصول للتعليم الشخصي.وحذرت من العواقب الوخيمة التي يسببها إغلاق المدارس، موضحة أن أكثر من 888 مليون طفل في جميع أنحاء العالم مازالوا يواجهون اضطرابات في تعليمهم بسبب الإغلاق الكامل والجزئي للمدارس.وأكدت ضرورة إيلاء إعادة فتح المدارس الأولوية في خطط فتح المؤسسات.