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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس سيشيل: نأمل في تحقيق مناعة القطيع ضد كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
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أعرب رئيس سيشيل وافال رامكالوان عن أمله في أن يتم تطعيم عدد كاف من المواطنين قريبا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لوقف انتشار الفيروس في الدولة الواقعة على المحيط الهندي.

وقال رامكالوان إنه يأمل في تحقيق مناعة القطيع في منتصف شهر مارس الجاري، حيث سيكون قد تم تطعيم 70 ألف مواطن أي ما يعادل 70 % من السكان البالغ إجمالي عددهم نحو 100 ألف شخص.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أن سيشيل بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أنه بحلول نهاية فبراير قد حصل حوالي 44 % من الذين تم تطعيمهم على الجرعة الثانية من اللقاح.

ومنذ بدء الوباء، سجلت سيشيل 2592 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 11 حالة وفاة، وذلك وفقا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يشار إلى أنه تم تأكيد أول حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد في سيشيل في 14 مارس 2020، وكانت لزوجين عائدين من رحلة إلى إيطاليا.

وقد فرضت السلطات حالة إغلاق على مستوى البلاد، أغلقت فيه معظم المتاجر والشركات والمدارس أبوابها لمدة 21 يوما في أبريل 2020 كما تم إغلاق المطار ومنع السفن من جلب السياح.

ومازالت القيود على التجمعات العامة والمطاعم والحانات مستمرة، كما يطلب من السياح الذين يسافرون إلى سيشيل إجراء اختبارات "بي سي أر" حديثة والخضوع لفترة حجر صحي لمدة 7 أيام في فندق معين.

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