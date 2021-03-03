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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

يستقبل 12 ألف مريض سنويًا.. 8 معلومات عن مركز القلب الجديد لمجدي يعقوب

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:55 ص
مركز القلب الجديد
مركز القلب الجديد لمجدي يعقوب
علا العلاف
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انتهت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، من اختيار إحدى شركات المقاولات الكبرى لإنشاء أكبر مركز عالمي لأمراض القلب بمدينة حدائق أكتوبر، ليكون أكبر مرفق للرعاية الصحية فى المنطقة.

وتنشر «الدستور» أهم 8 معلومات عن إنشاء المركز:

1- يتم إنشاء المركز العالمي على مساحة 37 فدانًا بمباني صافى 27 فدانًا.
2- يتسع المركز لمعالجة أكثر من 12 ألف مريض سنويًا.
3- يجري المركز أكثر من 12 ألف عملية جراحية سنويا.
4- يضم المركز 300 سرير
5- كما يضم 5 غرف عمليات.
6- بالاضافة إلى 5 معامل قسطرة قلبية وغرف متعددة الخدمات.
7- مركز تصوير رنين مغناطيسي، ومختبرات بحث وابتكار على مستوى عالمي بمساحة 5000 متر مربع.
8- كما يضم المركز منشأة تعليمية وتدريبية على مساحة 4000 متر مربع، بالإضافة إلى قسم طوارئ.

وكان الدكتور مجدي يعقوب قال فى تصريحات له أمس « أصبح حلم إنشاء أكبر مركز عالمي للقلب والأوعية الدموية في الشرق الأوسط، يجسد روح مركز القلب بأسوان، المكرس لخدمة الإنسانية والعلوم والطب دون تمييز، حقيقة واقعة، وأن هذا النجاح نتيجة مباشرة لجهود فريق كبير مؤمن برسالة المؤسسة، وبدعم غير مسبوق من المجتمعين المحلي والدولي لإنجاح المؤسسة ومساندتها لأداء دورها، ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفريق العظيم.

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