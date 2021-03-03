أولياء أمور يستغلون «ثقوب» بوابات المدرسة للاطمئنان على أبنائهم بالعمرانية

استغل أولياء أمور طلاب مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمة، بمحافظة الجيزة، الثقوب المتواجدة في بوابة الدخول الخاصة بالمدرسة؛ للاطمئنان على ذويهم خلال فترة الاستراحة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كفاصل بين مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.وقالت، فريدة علي، ولي أمر الطالبة نجوى محمد، لـ«الدستور»، إن هذه وسيلتهم الوحيدة للاطمئنان على بناتهم، والتأكد من سهولة الامتحان، وعدم وقوع أي مشاكل في السيستم، مضيفة: «بنطمن بيه لحد ما يخرجوا».ولفتت إلى أن ابنتها اعتادت أن تخاطبها من خلال البوابة بعد كل امتحان؛ لأنها تعرف عنها القلق الشديد عليها، وخوفها الدائم من سقوط سيستم الامتحانات.وأديت نورة السيد، ولي أمر الطالبة إيمان محمود، كلام فريدة علي، مؤكده أن الجميع يخشى عملية سقوط السيستم أكثر من صعوبة الامتحان، متابعة: «الحمد لله الامتحان سهل ولا داعي للقلق».