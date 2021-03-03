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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بينهم 12 من ذوي القدرات.. تعيين 5341 شابًا بالشرقية في يناير

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:07 ص
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 5341 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بالإضافة إلى توفير 393 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلا عن استخراج 3664 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

ووفي مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تم تسجيل 54 عاملًا جديدًا، كما تم صرف منحًا للرعاية الإجتماعية والصحة لتلك الفئة بلغت 180 ألف جنيه لـ62 عاملًا منها 34 منحة مولود، و18 منحة زواج، و13 وفاة أحد الأقارب، ومنحة وفاة عامل، فضلًا عن 6 منح رعاية صحية لـ6 عمال.

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