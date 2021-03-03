13 لجنة امتحانات تستقبل 2333 طالبا لآداء الامتحانات بالوادي الجديد

يواصل طلاب الصف الأول الثانوي "الفني تجاري- صناعي-زراعي"، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية.وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه تقدم لآداء الامتحانات نحو 2333 طالب وطالبة أمام 13 لجنة ووسط إجراءات احترازية وقائية لضمان سلامة الجميع.وعلى جانب آخر، تابع النيلى سير أعمال الإمتحانات بمدارس التربية الخاصة، حيث يؤدي الامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي لمدارس الصم وضعاف السمع وطلاب الدمج وطلاب الصف الأول الإعدادي، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة توفير الجو الآمن والملائم لضمان سير العمل بكل يسر وسهولة.