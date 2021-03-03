انطلاق أول أيام امتحانات المرحلة الإعدادية بالإسكندرية

انطلق منذ قليل، أول أيام امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بامتحان طلاب الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، حيث يؤدي الطلاب امتحانهم من خلال اختبار واحد متعدد التخصصات بالمواد الأساسية فقط.وانتظم طلاب الصف الأول الإعدادي، بالتوافد على اللجان الإمتحانية بمدارس الإسكندرية، مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بداية من ارتداء الكمامة لكل طالب، وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وتوفير بوابات التعقيم.وشدد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على عمل جميع العاملين بتعليم الإسكندرية الدؤوب لتذليل كافة العقبات والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان.وشدد على توفير كافة وسائل السلامة والتهوية اللازمة داخل اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، متمنيًا لجميع طلاب الإسكندرية التوفيق والنجاح.وأشار إلى أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الإمتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أى مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.