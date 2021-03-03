رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق أول أيام امتحانات المرحلة الإعدادية بالإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:01 ص
امتحان
امتحان
هبه عويضه
طباعة
انطلق منذ قليل، أول أيام امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، بامتحان طلاب الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، حيث يؤدي الطلاب امتحانهم من خلال اختبار واحد متعدد التخصصات بالمواد الأساسية فقط.

وانتظم طلاب الصف الأول الإعدادي، بالتوافد على اللجان الإمتحانية بمدارس الإسكندرية، مع إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بداية من ارتداء الكمامة لكل طالب، وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، وتوفير بوابات التعقيم.

وشدد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على عمل جميع العاملين بتعليم الإسكندرية الدؤوب لتذليل كافة العقبات والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان.

وشدد على توفير كافة وسائل السلامة والتهوية اللازمة داخل اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، متمنيًا لجميع طلاب الإسكندرية التوفيق والنجاح.

وأشار إلى أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الإمتحانات، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أى مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الصور

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوي بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

ألمانيا: انخفاض عدد المرحّلين في 2020

كوريا الجنوبية تحقق في وفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح أسترازينيكا

تطور جديد.. كورونا يسبب اختلالًا عقليا

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة