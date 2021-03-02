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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الداودي: الكشف على 836 حالة خلال قافلة طبية بقرية البحرى قمولا بنقادة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:10 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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صرّح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية البحرى قمولا بمركز نقادة، يومىّ الأحد والإثنين الموافق ١- ٢ مارس الجارى، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪.

وأوضح الداودى أن تنظيم القوافل الطبية المجانية شهد مؤخرا رواجا كبيرا إلى جانب القوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة، فإن المحافظة تقوم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات لتنظيم قوافل إضافية، ففى أوائل فبراير الماضى تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية فى قرية بئر عنبر بمركز قفط، كما سيتم تنظيم قافلة تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة عين شمس فى قرية أبودياب شرق، خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ مارس الجارى، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ٩ قوافل طبية منذ بداية العام، تم خلالها الكشف على ١١٨٧٢ مواطنا.

من جانبه، أوضح الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٨٣٦ حالة بواقع (٢٦٢ باطنة- ٢٥٩ جلدية- ١٦٠ أطفال- ٥٩ نساء- ٥٣ جراحة- ٤٣ تنظيم أسرة) بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد ٤٦ حالة، وأضاف أن القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما ٨٥ مواطنا.

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