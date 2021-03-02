نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد الامتحانات بكلية التربية

تفقد اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التربية للإطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وسط تواجد فريق مكافحة العدوي، رافقه أثناء الجولة الدكتور ماجد أبو العينين عميد الكلية والدكتورة صفاء شحاتة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووفاء رفاعي أمين الكلية.وأشاد سعود بحرص الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق التباعد الاجتماعى داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات، والاجراءات التي نفذتها الكلية بالفعل لما فيه راحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات.وأكد أبو العينين عميد الكلية حرص الكلية على تحقيق أقصى درجات الحماية سواء للطلاب أو المراقبين وذلك بعدة إجراءات منها علي سبيل المثال: قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول والتأكد من التعقيم المستمر للجان والممرات والتأكيد علي تنظيم دخول وخروج الطلاب من المسارات المحددة لذلك.وافادت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان اليوم بالفرقة الثالثة ٢٢٩١ طالبًا وطالبة والجدير بالذكر ان عدد الطلاب الذين يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية ١٠٥٠٠ طالب وطالبة بواقع عدد ٥١ لجنة يقوم بأعمال الملاحظة ٢٧٥ مراقب يتم توزيعهم علي اللجان طبقا لجدول الامتحان. وأكدت سيادتها علي اهتمام الكلية بان تكون الاختبارات موضوعية والتصحيح موضوعي مما يضمن سهولة التصحيح وحفظ حقوق الطلاب.كما تواجد اتحاد طلاب كلية التربية بشكل مكثف للمساهمة فى تنظيم دخول وخروج الطلاب من مسارات محددة مسبقا من طرف الكلية وذلك لتفادي التجمعات.