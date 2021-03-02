بسبب حادث سير.. مد لجان مدرسة لمدة 15 دقيقة بأسوان

شهدت مدرسة الشهيد عمرو فريد الرسمية المتميزة للغات بصحارى بمدينة أسوان، اليوم الثلاثاء، تأخر بعض الطلاب فى الوصول للمدرسة لأداء الامتحان، من الصف الثاني الثانوي، والصف السادس الابتدائي، وذلك إثر وقوع حادث سير على طريق الخزان.وبناءً على تعليمات الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، توجه عبدالكريم لطفى، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، إلى مدرسة الشهيد عمرو فريد الرسمية المتميزة للغات بصحارى، لمتابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على أبنائنا الطلاب، وذلك على خلفية حادث سير وقع على طريق الخزان صباح اليوم مما ترتب عليه تأخر بعض الطلاب فى الوصول للمدرسة لأداء الامتحان.وخلال جولته داخل المدرسة، أكد مدير التعليم العام بالمديرية، على انتظام الامتحانات بالصفين السادس الإبتدائى والثاني الثانوىوقرر الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، زيادة وقت الامتحان لجميع الطلاب ربع ساعة عن الوقت المحدد، تعويضًا للطلاب وحرصًا على مصلحتهم.وفى سياق متصلًا أسفرت متابعات مديرى الإدارات عن قيام فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بمتابعة الامتحانات بمدارس (إدفو الثانوية بنين - إدفو الصناعية بنين) بينما قام خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس (نجع الحجر الإبتدائية - الشيخ ابراهيم الإبتدائية) فى حين تابع السيدسيد برجاس وكيل إدارة نصر النوبة لجان (محمد صلاح الدين الباقر الثانوية - نصر الثانوية الفندقية - نصر الصناعية بنات) وشدد جميع المسئولين على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ وأكدوا انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان.