نقل تمثال شبيه أبو الهول، تحت إشراف وزارة الآثار، الذي تم إحباط محاولة بيعه، في يناير الماضي، من مركز شرطة أبو صوير إلى متحف الإسماعيلية القومي، ظهر اليوم الثلاثاء.وجرى نقل تمثال شبيه أبو الهول، إلى متحف الإسماعيلية لعرضه للجمهور، وسط اتخاذ إجراءات تأمينية وبالتنسيق مع شرطة الآثار ومركز شرطة أبو صوير.وأشرفت اللجنة على تغليف التمثال لحمايته من خلال خطوات علمية سليمة، والنقل باستخدام ونش وحبال وسيارة مزودة بقاعدة مناسبة، وتم تثبيت التمثال الأثري عليها، تحسبًا لتعرضه للخدش أو الاتلاف، ولضمان حمايته من الاهتزازات أثناء عملية النقل، حيث من المقرر أن يدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف الكبير، بعد انتهاء أعمال الترميم.وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية، أصدرت قرارها في القضية رقم 135 لسنة 2021 إداري أبو صوير بتسليم التمثال المضبوط إلى وزارة الآثار ونقله إلى متاحف الحكومية.وبحسب المعاينة الفنية التي قامت بها لجنة وزارة الآثار، فإن التمثال مصنوع من الجرانيت الاشهب على هيئة أسد بوجه آدمى رابض على قاعدة مستطيلة، ويرتدي النمس تزينه حية الكوبرا، ومن أسفله وشاح مزخرف يغطي الصدر والكتفين.ويفتقد التمثال جزءًا من قاعدته الأمامية مع قدميه الأماميتين، ويتضح عليه انضباط النسب التشريحية بجسد الأسد وزخارف الوشاح وأرجله ومخالبه وكذا على الوجه الآدمي له، كما اتضح وجود العبارات والكتابات الهيروغليفية على جسم التمثال.ويبلغ طول التمثال 185 سم تقريبا برغم فقده لجزء من قاعدته وقدميه الأماميتين، وتاريخيًا ينتمي التمثال لعصر الدولة الحديثة من الحضارة المصرية القديمة، ويخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته، وقد أوصت اللجنة في تقريرها بمصادرته لصالح المجلس الأعلى للآثار.