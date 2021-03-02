غدًا.. جامعة الإمام السعودية تنظم مؤتمرًا دوليًا لخدمة الإسلام وترسيخ قيم الاعتدال

تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، غدا الأربعاء، المؤتمر الدولي الذي يقام تحت عنوان "جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية"، ويستمر يومين تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»- إن المؤتمر يأتي تأكيدًا على بيان منهج المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، ومد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة؛ لإطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة.وأوضح أن المؤتمر يسعى إلى إيصال رسالة المملكة الرامية لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع، من خلال بيان ما تبذله المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، مستهدفةً بذلك جميع الفئات من المهتمين بحوار الثقافات والحضارات وأتباع الأديان.