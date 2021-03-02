محافظ القليوبية: 95% نسبة الوصول لمنصة الامتحانات للصف الثاني الثانوي

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تمت السيطرة على مشكلات الوصول لمنصة الامتحانات بنظام التابلت للصفين الأول والثاني الثانوي.وأشار المحافظ، إلى أن نسبة الوصول للمنصة على مستوى المحافظة، بلغت اليوم خلال امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي الأحياء للعلمي والفلسفة والمنطق للأدبي بلغت 95% علي مستوي المحافظة، وسجلت إدارة بنها التعليمية نسبة 100%، مؤكدًا أن مصلحة الطلاب فوق أي اعتبارات.جاء ذلك خلال جولة المحافظة يرافقه سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، وعلي عبد الستار رئيس مدينة بنها، للاطمئنان على الامتحانات في مدرسة النور للمكفوفين ببنها.وتابع المحافظ الامتحان الذي يجري ورقيا لطلاب ذوي الهمم باستخدام طريقة «برايل»، مشددًا على أهمية توفير الجو الملائم للطلاب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا من خلال تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وعمليات التعقيم للجان قبل وبعد الإمتحان وتوفير الكمامات ومستلزمات الوقابة للطلاب والمشاركين في عملية الامتحانات