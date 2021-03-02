استقرار الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي.. واليورو ينخفض

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.302 دينار، في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.363 دينار مقارنة بأسعار أمس الإثنين.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.419 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.329 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم، ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.