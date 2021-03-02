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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توافد طلاب الصف السادس الابتدائي على لجان الامتحانات بالإسكندرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:48 ص
طلاب الصف السادس
طلاب الصف السادس الابتدائي
هبه عويضه
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توافد طلاب الصف السادس الابتدائي، اليوم الثلاثاء، على لجان الامتحانات، بمحافظة الإسكندرية، لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول طبقًا للجدول الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، حيث يؤدي الطلاب امتحانات جميع المواد في ورقة واحدة.

وتجمع أولياء الأمور أمام مدرسة السيدة نفيسة بإدارة المنتزة التعليمية، أمام بوابات المدرسة، بعد دخول الطلاب لأداء الامتحان، انتظارًا لهم.

وأكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، على الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اللوائح والقواعد المنظمة لسير الامتحانات ومواجهة الغش وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، فضلًا عن التعاون والتنسيق بين التربية والتعليم والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير قبل بدء اللجان وفور انتهاء اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس بالإضافة لتوفير حجرة إسعافات أولية ويتوافر بها طبيب وحجرة عزل بكل مدرسة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشار إلى إنه تم التشديد على الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، بالإضافة إلى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير الامتحانات، مشددا على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب خلال فترة الامتحانات.
توافد طلاب الصف السادس الابتدائي على لجان الامتحانات بالإسكندرية
توافد طلاب الصف السادس الابتدائي على لجان الامتحانات بالإسكندرية
توافد طلاب الصف السادس الابتدائي على لجان الامتحانات بالإسكندرية
توافد طلاب الصف السادس الابتدائي على لجان الامتحانات بالإسكندرية
توافد طلاب الصف السادس الابتدائي على لجان الامتحانات بالإسكندرية
توافد طلاب الصف السادس الابتدائي على لجان الامتحانات بالإسكندرية

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