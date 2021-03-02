إطلاق سراح 279 تلميذة خطفن في نيجيريا

أعلن حاكم ولاية زامفارا النيجيرية أن مسلحين أطلقوا سراح 279 تلميذة نيجيرية كن قد خطفن من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد حاكم الولاية فرانس برس الثلاثاء.وقال بيلو ماتاوالي لصحافي في فرانس برس "يسعدني أن أعلن بأن الفتيات يتمتعن بالحرية الآن وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيّدة".وخطفت عصابة مسلحة 317 فتاة من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جانجيبي في نحو الواحدة من صباح يوم الجمعة.