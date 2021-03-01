«سيستم شغال وأسئلة مناسبة».. ارتياح بين طلاب أولى ثانوي بعد الامتحانات

أجرى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية والجغرافيا اليوم "أونلاين" في مدرسة الفواطم بالإسكندرية وسط إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب من فيروس كورونا المستجد.وقالت هاجر السيد، طالبة، إن الامتحان جاء بسهولة ويسر والوقت كان كافيا لإنهاء الأسئلة وجميعها من المنهج المقرر، لمادتي اللغة الإنجليزية والجغرافيا.وتابعت بسمة علي، طالبة، أن الامتحان جاء مناسبا، إلا أن هناك بعض الأسئلة التي أثارت حيرتها في مادة اللغة الإنجليزية، إلا أنه في المجمل الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.وأضافت مروة إبراهيم، طالبة، أن "سيستم الامتحان" لم يتعطل ولم تواجههم أي مشكلات كما في الامتحانات السابقة، إلا أن هناك بعض الطالبات واجهتهن بعض المشكلات وتم حلها تقنيا في الحال.من جهته، قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن هناك تشديد بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر.ولفت سعد إلى أن امتحان الصف الأول الثانوي اليوم بدأ في تمام الساعة العاشرة في موعده المحدد، وقد بدأ دخول الطلبة على المنصة وتتم متابعة الامتحان من خلال غرفة العمليات بالمديرة، مضيفًا أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها على الفور، كما أكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والعاملين.وطمأن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك تنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم الذي يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وسرعة إزالة أي سلبيات أو معوقات تعيق سير الامتحانات.وشدد على اتباع وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس والتأكيد على الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.