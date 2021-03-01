معلم لغة إنجليزية: امتحان الأول الثانوي سهل وأي طالب يحله

أكد معلم اللغة الإنجليزية، ناجي الجندي، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، سهل وفي إمكان أي طالب حتى ولو في الإعدادية ولديه حصيلة في المادة يستطيع حله.وأشار «الجندي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن هناك بعض النقاط في الامتحان من خارج المنهج فيما يخص الكلمات، بالإضافة إلى قلة «الجرمر»، لكن الامتحان في المجمل جيد.وعن سقوط السيستم قال معلم اللغة الإنجليزية: إن «السيستم يسقط في بعض المدارس الحكومية أكثر خاصة في منطقة التجمع».ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، داخل المدارس، من خلال جهاز «التابلت».وتقرر في وقت سابق أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.