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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق ثاني أيام امتحانات أول ثانوى بالفيوم.. و«الإنترنت» جاهز

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:38 ص
امتحان
امتحان
الفيوم - زينب علاء
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يواصل طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وانتظم سير الامتحانات إلكترونيًا في أغلب المدارس.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الإثنين، الامتحان بمادتي الإنجليزي من 10 حتى 11 ونصف صباحا، والجغرافيا من 12 ونصف حتى الواحدة والربع مساء، بالنظام الإلكتروني الجديد (التابلت)، فيما رصدت أجهزة الإشراف بالمديرية جاهزية شبكة الإنترنت وتفعيل جميع الشرائح الخاصة بالأجهزة، مؤكدة نجاح الطلاب والطالبات في الدخول للشبكة عبر أرقامهم السرية (الباسورد).

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتواصل محافظ الفيوم من خلال غرفة العمليات، مع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات، وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الإنترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.

ومن جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني.
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