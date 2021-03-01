انطلاق ثاني أيام امتحانات أول ثانوى بالفيوم.. و«الإنترنت» جاهز
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:38 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
يواصل طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وانتظم سير الامتحانات إلكترونيًا في أغلب المدارس.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الإثنين، الامتحان بمادتي الإنجليزي من 10 حتى 11 ونصف صباحا، والجغرافيا من 12 ونصف حتى الواحدة والربع مساء، بالنظام الإلكتروني الجديد (التابلت)، فيما رصدت أجهزة الإشراف بالمديرية جاهزية شبكة الإنترنت وتفعيل جميع الشرائح الخاصة بالأجهزة، مؤكدة نجاح الطلاب والطالبات في الدخول للشبكة عبر أرقامهم السرية (الباسورد).
وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.
وتواصل محافظ الفيوم من خلال غرفة العمليات، مع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات، وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الإنترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.
ومن جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني.
ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الإثنين، الامتحان بمادتي الإنجليزي من 10 حتى 11 ونصف صباحا، والجغرافيا من 12 ونصف حتى الواحدة والربع مساء، بالنظام الإلكتروني الجديد (التابلت)، فيما رصدت أجهزة الإشراف بالمديرية جاهزية شبكة الإنترنت وتفعيل جميع الشرائح الخاصة بالأجهزة، مؤكدة نجاح الطلاب والطالبات في الدخول للشبكة عبر أرقامهم السرية (الباسورد).
وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، سير العمل بغرفة العمليات المركزية لامتحانات المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.
وتواصل محافظ الفيوم من خلال غرفة العمليات، مع اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، رئيس غرفة العمليات، وأشاد المحافظ بقرار الوزارة تقسيم الطلاب بالامتحانات، لتخفيف العبء على شبكة الإنترنت وتلافي أي مشكلات فنية تؤثر على تأدية الطلاب للامتحانات.
ومن جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالب وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني.
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