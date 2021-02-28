أسقف طما يترأس قداس الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الأنبا فام

احتفلت إيبارشية طما اليوم بالذكرى الثالثة لرحيل أسقفها السابق الأنبا فام، وأقيم قداس الذكرى، الأحد، بدير القمص يسى ميخائيل بطما وتولى خدمته نيافة الأنبا إسحق أسقف طما بمشاركة من الآباء الكهنة.ورحل الأنبا فام رحل عن العالم في 25 فبراير 2018، وهو من أبناء دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون، وأول أسقف لإيبارشية طما بعد تقسيم إيبارشية أبوتيج وطما وطهطا لثلاث إيبارشيات، حيث سيم أسقفًا لها في 25 مايو 1980، بيد البابا شنودة الثالث، وتم تجليسه في 22 يونيو 1980.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.