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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزارة التضامن تستعد لإطلاق منصة «المفقودين»

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:38 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستعد لإطلاق منصة المفقودين تتضمن تأسيس قاعدة بيانات لكل الأطفال والكبار المفقودين والمتواجدين في المؤسسات ويتم التعامل معهم عبر التقنيات الحديثة المتمثلة في التعرف على الوجه والأماكن المتواجدين بها، موضحة أن لديها 17 سيارة خاصة ببرامج التدخل السريع وأطفال وكبار بلا مأوى للوصول إلى الأطفال والكبار وتقديم خدمات الوزارة لهم.

وحول «الكبار بلا مأوي» أشارت إلى أن هناك 3 فئات في الشارع تتمثل في أطفال وكبار بلا مأوى أما الفئة الثالثة تتمثل في المصابين بأمراض نفسية، مشيرة إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تعاملت مع 93 مسن مصابين بأمراض نفسية.

وأشارت إلى أن الوزارة ستطلق حملة "الشارع ليس مأوى" لجمع الأطفال والكبار بلا مأوى في الشوارع وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وحول الأطفال في نزاع مع القانون، أشارت إلى الوزارة لديها مؤسسة عقابية في منطقة المرج، موضحة أن المؤسسة العقابية تدار من خلال وزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعي ويتم استكمال تطويرها حاليا ويتم تنظيم العديد من الزيارات لهم للتوعية والتثقيف.

وأشارت إلى أن بعض دور الأيتام حالتها ليست نموذجية ويتم وضع خطة لتطويرها، فضلا عن تحديد شقق يتم الحصول علها من وزار ة الإسكان ينتقل إليها أولاد مؤسسات الرعاية بعد بلوغهم سن 21 عاما بالتوازي مع خطة إعادة تأهيلهم ودمجهم في في المجتمع.وأكدت ان الوزارة لديها استراتيجية للرعاية البديلة سيتم إطلاقها قريبا.

وأوضحت أنه يتم حاليا مراجعة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، مؤكدة أنه يتم طرح كافة القضايا بمنتهى الشفافية على السيد رئيس الجمهورية وتحديد التحديات ووضع سبل حلها بشكل مباشر.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الجلسة، فيلما تسجيليا تحت عنوان "حقك تعرف" عن تدخلات الوزارة فيما يتعلق بحقوق الانسان عبر برامجها المختلفلة سواء تكافل وكرامة أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو برنامج "سكن كريم" وتأثيث الوحدات السكنية المستحدثة لسكان المناطق العشوائية أو مراكز استضافة المرأة المعنفة أو معارض الأسر المنتجة وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج "فرصة".

كما استعرض الفيلم برنامج "أطفال وكبار بلا مأوى" والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، فضلا عن المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية ومؤسسات الرعاية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى جهود الحماية والإغاثة عبر مراكز الإغاثة وجمعية الهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك خلال مشاركتها في لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

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