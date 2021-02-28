ليبيا: انتشار أمني كثيف في سرت استعدادًا لعقد جلسة مجلس النواب

أكدت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة وجود انتشار أمني كثيف في سرت، استعدادًا لعقد جلسة مجلس النواب بالمدينة.وذكر مكتب الإعلام الأمني التابع للوزارة- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم لأحد- أن التمركزات الأمنية لأعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي، وكذلك الدعم المركزي فرع سرت- ينتشرون في مفترقات وشوارع سرت ليلًا ونهارًا لفرض الأمن والمجاهرة به، و"كذلك تأمين التحضير والاستعداد والتجهيز لعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة سرت".ويترقب الليبيون عقد جلسة لمجلس النواب يتم خلالها التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة المكلف من ملتقى الحوار السياسي الليبي في بداية فبراير الجاري لإدارة المرحلة الانتقالية، مع مجلس رئاسي يتكون من محمد المنفي رئيسًا وعبدالله اللافي وموسى الكوني نائبين.