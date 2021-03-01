سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 1-3-2021 فى البنوك
الإثنين 01/مارس/2021 - 04:33 ص
هبه محمدطباعة
نظرًا لعمليات البحث المستمرة عن عملة الدرهم الإماراتي، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 1-3-2021 في البنوك المصرية.
بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.20 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.27 جنيه.
5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة
وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك عودة مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
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شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 2021 في البنوك المصرية1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.20 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.27 جنيه.
5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة
وشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك عودة مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
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شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.