سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 1-3-2021 فى البنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 2021 في البنوك المصرية

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نظرًا لعمليات البحث المستمرة عن عملة الدرهم الإماراتي، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 1-3-2021 في البنوك المصرية.1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصريوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصروشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإستثمار العربيوسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.20 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.27 جنيه.5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودةوشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك عودة مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.7 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندريةشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصرية، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.