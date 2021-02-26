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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:44 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة ٢٦-٢-٢٠٢١، ونقدم لكم كافة أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، وتشهد مؤشرات البحث ارتفاعًا لمعرفة أخر أسعار الدواجن، لذلك نستعرض لكم تقرير يتضمن كافة المعلومات عن الأسعار.

ويتضمن التقرير أسعار "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط بمختلف أنواعه سواء المسكوفي والمولارد"، بالإضافة إلى أسعار كرتونة البيض «البلدي أو الأحمر أو الأبيض».

أسعار الدواجن اليوم الجمعة ٢٦-٢-٢٠٢١


أسعار الدواجن احدى اهتمامات القارىء المصرى بشكل يومى، على «جوجل»، ولديكم كافة التفاصيل خلال التقرير التالى:

أسعار الفراخ اليوم


سجل كيلو الفراخ البيضاء داخل السوق المصرى، اليوم، سعر بين 25.50 إلى 26 جنيهًا، وسجل كيلو الفراخ الساسو سعر بين 29 إلى 30 جنيهًا، ووصل كيلو الفراخ البلدي سعر بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 21 إلى 22 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض، البالغ من عمره يوم واحد في السوق المصري، بين 7 إلى 7.75 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.30 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

أسعار البط اليوم


بلغ سعر البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، ووصل سعر البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وبلغ البط المولارد سعر بين 31 إلى 32.50 جنيه.

أسعار كتاكيت البط اليوم


سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد بين 14 إلى 15 جنيه، وسجل سعر البط المولارد البالغ من العمر يوم واحد بين 15 إلى 15.50 جنيه.

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أسعار البيض اليوم


وصل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 33 إلى 34 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى بين 34 و35 جنيهًا.

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