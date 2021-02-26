أسعار الدواجن اليوم الجمعة 26-2-2021

أسعار الدواجن اليوم الجمعة ٢٦-٢-٢٠٢١

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار البط اليوم

أسعار كتاكيت البط اليوم





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أسعار البيض اليوم

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 33 إلى 34 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى بين 34 و35 جنيهًا. وصل سعر كرتونة البيض الأحمر بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بين 33 إلى 34 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى بين 34 و35 جنيهًا.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة ٢٦-٢-٢٠٢١، ونقدم لكم كافة أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، وفقًا لأخر التحديثات داخل السوق المصرى، وتشهد مؤشرات البحث ارتفاعًا لمعرفة أخر أسعار الدواجن، لذلك نستعرض لكم تقرير يتضمن كافة المعلومات عن الأسعار.ويتضمن التقرير أسعار "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط بمختلف أنواعه سواء المسكوفي والمولارد"، بالإضافة إلى أسعار كرتونة البيض «البلدي أو الأحمر أو الأبيض».أسعار الدواجن احدى اهتمامات القارىء المصرى بشكل يومى، على «جوجل»، ولديكم كافة التفاصيل خلال التقرير التالى:سجل كيلو الفراخ البيضاء داخل السوق المصرى، اليوم، سعر بين 25.50 إلى 26 جنيهًا، وسجل كيلو الفراخ الساسو سعر بين 29 إلى 30 جنيهًا، ووصل كيلو الفراخ البلدي سعر بين 35 إلى 36 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 21 إلى 22 جنيهًا.سجل سعر الكتكوت الأبيض، البالغ من عمره يوم واحد في السوق المصري، بين 7 إلى 7.75 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.30 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي البالغ من عمره يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.بلغ سعر البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، ووصل سعر البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، وبلغ البط المولارد سعر بين 31 إلى 32.50 جنيه.سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي البالغ من العمر يوم واحد، بين 6.50 إلى 7.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي البالغ من العمر يوم واحد بين 14 إلى 15 جنيه، وسجل سعر البط المولارد البالغ من العمر يوم واحد بين 15 إلى 15.50 جنيه.