«سيستم بيعلق» والعربي سهل.. ماذا قال طلاب «الثاني الثانوي» عن الامتحانات؟

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي من تأدية امتحاني اللغة العربية والجبر والتفاضل، منذ قليل، بمدارس مدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، ورصدت "الدستور" آراء عدد منهم.وقال أحمد السيد، أحد طلاب مدرسة السادس الثانوية بنين، إن امتحان مادة اللغة العربية كان في مستوى الطالب المتوسط، فيما كان "الجبر والتفاضل" صعبا.وأضاف خالد إبراهيم، طالب آخر، أن هناك ما يقرب من نصف امتحان الجبر والتفاضل صعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم تكن هناك أي مشاكل بسيستم الامتحانات، مؤكدا أن امتحان اللغة العربية كان سهلا.وأكد أخر على سهولة امتحان اللغة العربية، موضحا أنه اعتمد علي الكتاب المدرسي، وبشأن الجبر والتفاضل، كان في مستوى الطالب المتوسط، كاشفا أن سيستم الامتحان "كان بيعلق".وقال بعض طلاب الورقي، إن امتحان اللغة العربية جاء فى مستوى الطالب المتوسط دون صعوبات، وأما عن والجبر والتفاضل فكان سهل "للطالب المذاكر".ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.