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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تنفي عزمها الانسحاب من مجلس أوروبا

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:30 ص
إيفان سولتانوفسكي
إيفان سولتانوفسكي
وكالات
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صرّح الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس أوروبا إيفان سولتانوفسكي، اليوم الأحد، بأن ما يتردد عن انسحاب بلاده الوشيك من مجلس أوروبا "شائعة لا أساس لها"، مضيفًا أنه بعد 25 عاما من انضمام بلاده للمجلس فإنها تعمل بنشاط لتعزيز التعاون معه ومع الدول الأعضاء فيه.

وقال سولتانوفسكي، لوكالة "تاس" الروسية، إن "وسائل الإعلام تروج بصورة مستمرة شائعات دون أي أساس حقيقي بأن روسيا ستنسحب قريبا من مجلس أوروبا، ومثل هذا التصعيد في المواقف لا يخدم الأهداف المشتركة".

وأضاف: "رغم الجائحة، وعلى عكس ما يرغبه من يكرهون الروس، نواصل العمل بشكل كامل للدفاع عن المصالح الوطنية الروسية، رغم الضغط المتزايد بشكل ملحوظ على بلدنا، بما في ذلك عبر المنصات الدولية الأوروبية".

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