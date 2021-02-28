روسيا تنفي عزمها الانسحاب من مجلس أوروبا

صرّح الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس أوروبا إيفان سولتانوفسكي، اليوم الأحد، بأن ما يتردد عن انسحاب بلاده الوشيك من مجلس أوروبا "شائعة لا أساس لها"، مضيفًا أنه بعد 25 عاما من انضمام بلاده للمجلس فإنها تعمل بنشاط لتعزيز التعاون معه ومع الدول الأعضاء فيه.وقال سولتانوفسكي، لوكالة "تاس" الروسية، إن "وسائل الإعلام تروج بصورة مستمرة شائعات دون أي أساس حقيقي بأن روسيا ستنسحب قريبا من مجلس أوروبا، ومثل هذا التصعيد في المواقف لا يخدم الأهداف المشتركة".وأضاف: "رغم الجائحة، وعلى عكس ما يرغبه من يكرهون الروس، نواصل العمل بشكل كامل للدفاع عن المصالح الوطنية الروسية، رغم الضغط المتزايد بشكل ملحوظ على بلدنا، بما في ذلك عبر المنصات الدولية الأوروبية".