حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيا: ضغوط ومهام جديدة تزيد من أعبائك في العمل، وسوف تستطيع تحقيق إنجاز هام في عملك هذه الفترة.عاطفيا: افتح صفحة جديدة في علاقاتك كلها، حب نفسك أولا لتستطيع أن تعطي الحب لجميع من حولك، واستغل ذكائك في تحسين علاقتك مع شريكك.صحيا: صحتك تتحسن وتعود لطبيعتك ولكن استمر في الحفاظ عليها وتناول الطعام الصحي والحفاظ على وزنك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.