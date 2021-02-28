حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الأحد لبرج السرطان على النحو التالي:مهنيا: أنت تخطط لمستقبلك المهني جيدا، تقدم للأمام وخذ الخطوة المناسبة لتحقق أهدافك وأحلامك، حدد أولوياتك ولا تشتت نفسك.عاطفيا: لا تدخل في أكثر من علاقة في وقت واحد لأن ذلك سوف يأذي قلبك ويستنزف طاقتك، القلب لايتسع إلا لحبيب واحد، إذا كان معك حافظ عليه.صحيا: تعاني من الكسل بعض الشئ، بسبب الإرهاق الذي تعرضت له الفترة السابقة، لا تقلق صحتك جيدة حافظ عليها.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.