حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 28 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:مهنيًا: سوف تأتي لك العديد من الفرص التي تزيد من الأعباء عليك، حاول استغلال ذلك جيدا لأن العمل سوف يزيد عليك بشكل أكبر الفترة القادمة.عاطفيًا: علاقتك بدأت تتحسن مع شريكك، احرص على قضاء وقت أكبر معه، واستمع له جيدا، كلامه قليل ولكن يحمل الكثير من الحب لك، حاول كسر الروتين معه.صحيًا: صحتك جيدة ولكن طاقتك مستنزفة وهذا مايشعرك بالملل والخمول، مارس الرياضة البسيطة التي تعيد لك نشاطك وحيويتك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.