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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقيب القراء: حضور الشحات للنقابة ليس للتحقيق ولكن لتبرير الرؤيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:49 ص
الشيخ محمد صالح حشاد
الشيخ محمد صالح حشاد
أميرة العناني
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قال الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب القراء، إن تصريح الشيخ محمود الشحات بأن الرسول جاءه فى المنام وأخذه للسماء السابعة، كان مفاجأة، موضحًا أن الحديث في مثل هذه المناطق الروحانية حساس ويحتاج إلى توضيح.

وأضاف "حشاد"، خلال مداخلة تليفزيونية، ببرنامج "حديث القاهرة"، أن حديث الشيخ محمود الشحات في منامه عن رؤية رسول الله ليس جريمة، لكن الرأي العام ثار على الرقابة، وتم توضيح الأمر من خلال استدعاء الشيخ الشحات للتعرف على ما يقصده، ويتم إصدار بيان لتبرير ذمته وليس هذا للتحقيق معه.

وأوضح أن حضور الشيخ لكي يبين اللغط الذي وقع فيه المواطنون، ولتصدر النقابة بيانًا لكي يقتنع الناس بحلم الشيخ، مؤكدًا أن حكي الرؤية ليس عليه مأخذ، لكن من رأى هذا يجب أن لا يحدث بها لكي يراه مرة ثانية.

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