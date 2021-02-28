مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-2-2021

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قطار رقم 551

يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.



قطار رقم 563

يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15. قطار رقم 551يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.قطار رقم 563يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-2-2021، ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع "جوجل" عن مواعيد القطارات اليوم بشكل يومي لكي يتطلع العميل المسافر إلى الأوقات السليمة لحضور وانصراف القطارات على الأرصفة كما هو معلن.قطار رقم 1143مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.قطار رقم 1146 مميزيقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.قطار رقم 777 مميزيقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.قطار رقم 163 مميزتبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.قطار رقم 159 مميزيتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.قطار رقم 891 مكيفينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.قطار رقم 2007 VIPينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.قطار رقم 982 مكيفيتحرك القطار من القاهرة الساعة 12 ويصل أسوان الساعة 2:25.قطار رقم 160 مميزينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 12:15 ويصل الأقصر الساعة 12:40.قطار القطار رقم 986 مكيفيقوم القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00.قطار رقم 906 في أي بييقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.قطار قم 185 سياحيمن القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.قطار رقم 186 مميزيبدأ القيام من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30.قطار رقم 7 مميزيقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.قطار رقم 905 مكيفيقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار رقم 901 مكيفيقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.قطار رقم 909 مكيفيقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.قطار رقم 925 مكيفيقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.قطار رقم 27 مميزيتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.قطار رقم 949 مكيف ومميزيقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.قطار رقم 585 مكيف ومميزيتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.قطار 553يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.قطار رقم 555يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.قطار رقم 121يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.