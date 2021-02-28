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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:17 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
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مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-2-2021، ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع "جوجل" عن مواعيد القطارات اليوم بشكل يومي لكي يتطلع العميل المسافر إلى الأوقات السليمة لحضور وانصراف القطارات على الأرصفة كما هو معلن.

مواعيد القطارات اليوم الأحد 28-2-2021

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1143
مميز يتحرك القطار المميز من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 1146 مميز
يقوم القطار من محطة سكة حديد مصر بالقاهرة، وتنتهي رحلته في محطة مغاغة بالمنيا.

قطار رقم 777 مميز
يقوم من سوهاج الساعة 16:00 يصل القاهرة الساعة 12:30.

قطار رقم 163 مميز
تبدأ رحلة القطار في الساعة 12:30 من أسوان وتنهي في القاهرة الساعة 3:35.

قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

قطار رقم 891 مكيف
ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة 17:35.

قطار رقم 2007 VIP
ينطلق من أسوان الساعة 15:00 ويصل القاهرة 3:55.

قطار رقم 982 مكيف
يتحرك القطار من القاهرة الساعة 12 ويصل أسوان الساعة 2:25.

قطار رقم 160 مميز
ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 12:15 ويصل الأقصر الساعة 12:40.

قطار القطار رقم 986 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00.

قطار رقم 906 في أي بي
يقوم من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35.

قطار قم 185 سياحي
من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وينطلق الساعة 8:45.

قطار رقم 186 مميز
يبدأ القيام من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30.

مواعيد قطارات اسكندرية

قطار رقم 7 مميز
يقوم القطار من القاهرة في الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 مكيف
يقوم القطار من القاهرة الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة في تمام الساعة 9:00 ويصل الإسكندرية في الساعة 10:30.

قطار رقم 925 مكيف
يقوم في الساعة 17:10 من القاهرة، يصل محطته النهائية في طنطا الساعة 18:35.

قطار رقم 27 مميز
يتحرك الساعة 16:15 من القاهرة، ينهي رحلته في طنطا بتمام الساعة 17:50.

قطار رقم 949 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة في الساعة 13:20 ويصل المحطة النهائية في المنصورة الساعة 16:20.

قطار رقم 585 مكيف ومميز
يتحرك في الساعة 6:25 من طنطا ويصل المحطة النهائية، في الإسكندرية في تمام الساعة 8:30.

مواعيد القطارات المميزة

قطار 553
يقوم القطار الساعة 16:00 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 19:45.

قطار رقم 555
يقوم القطار من القاهرة الساعة 17:05، ويصل محطة طنطا الساعة 20:45.

قطار رقم 121
يقوم من القاهرة الساعة 14:20 ويصل محطة طنطا الساعة 18:00.

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قطار رقم 551
يتحرك القطار من القاهرة الساعة 16:00 ويصل محطة طنطا الساعة 18:50.

قطار رقم 563
يتحرك القطار الساعة 17:45 من القاهرة ويصل محطة طنطا الساعة 21:15.

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