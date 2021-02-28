أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنوك الأحد 28-2-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.حقق سعر صرف العملة الأمريكية اليوم ارتفاعًا في العديد من البنوك خلال الفترة الصباحية، لتسجل للشراء عند مستوى 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفقًا لسعر التداول في بنك قناة السويس، كما بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك المشرق سجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، كما ارتفع سعر الدولار في مواجهة نظيره المصري ليسجل في بنك عودة للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الجنيه الاسترليني استقراره أمام الجنيه المصري اليوم، لتسجل العملة الاسترلينية في بنك الاستثمار العربي للشراء 22.04 جنيه وللبيع 21.80، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 22.28 جنيه وللبيع 22.08، كما بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر للشراء 22.25 جنيه وللبيع 22.05، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 22.15 جنيه وللبيع 21.97، أما في بنك عودة فبلغ الجنيه الاسترليني للشراء عند مستوى 22.28 جنيه وللبيع 22.08.وعلي مستوي سعر تداول عملة الصرف الأوروبية "اليورو" فسجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، حي بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.069، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليورو للشراء عند مستوي 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 18.97، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ اليورو للشراء 19.27 جنيه وللبيع 18.97.