رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنوك الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:37 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ياسمين محمود
طباعة
تشهد أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد الموافق 28-2-2021، حالة من الاستقرار الملحوظ في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.72 جنيه، أما سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه 19.21 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 22.28 جنيه، وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

حقق سعر صرف العملة الأمريكية اليوم ارتفاعًا في العديد من البنوك خلال الفترة الصباحية، لتسجل للشراء عند مستوى 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفقًا لسعر التداول في بنك قناة السويس، كما بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك المشرق سجل للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، كما ارتفع سعر الدولار في مواجهة نظيره المصري ليسجل في بنك عودة للشراء 15.75 جنيه وللبيع 15.65، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 15.73 جنيه وللبيع 15.63.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الجنيه الاسترليني استقراره أمام الجنيه المصري اليوم، لتسجل العملة الاسترلينية في بنك الاستثمار العربي للشراء 22.04 جنيه وللبيع 21.80، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 22.28 جنيه وللبيع 22.08، كما بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر للشراء 22.25 جنيه وللبيع 22.05، وفي بنك البركة الإسلامي سجل للشراء 22.15 جنيه وللبيع 21.97، أما في بنك عودة فبلغ الجنيه الاسترليني للشراء عند مستوى 22.28 جنيه وللبيع 22.08.

ارتفاع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه

وعلي مستوي سعر تداول عملة الصرف الأوروبية "اليورو" فسجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال التداولات اليومية أمام الجنيه، حي بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.069، وفي بنك الكويت الوطني سجل اليورو للشراء عند مستوي 19.21 جنيه وللبيع 19.02، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 18.97، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ اليورو للشراء 19.27 جنيه وللبيع 18.97.

يهمك أيضًا | سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدولار الاسترليني

كما أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الدولار الاسترليني ارتفاع سعره أمام نظيره المصري، ليسجل في بنك مصر للشراء 11.49 جنيه وللبيع 11.32، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 12.59 جنيه وللبيع 12.44، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر سعر صرف الدولار الاسترليني ليسجل للشراء 12.16 جنيه وللبيع 11.43، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 12.59 جنيه وللبيع 12.43.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«التعليم»: مواعيد جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوى بعدة محافظات

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائى لغات 2021 (صور)

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

الصور

image description

إنقاذ 10 اشخاص من أسفل العقار المنهار فى أسيوط (صور)

image description

«الحالة طوارئ».. كيف مرّ اليوم الأول لامتحانات جامعة حلوان؟ (صور)

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

إخراج 9 أشخاص من أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

محمود البنا حكما لمباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى

الهند.. الديك «رجا» يمثل أمام القضاء بتهمة قتل صاحبه بنصل حاد

صراع أغنياء العالم على البيتكوين: جيتس ينصح بالابتعاد وموسك يسبب «جنون أسعار»

بعد غياب شهر.. الأهلى يعود للدورى أمام طلائع الجيش

أيام زمان

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

ليلى طاهر تستعرض مسيرتها الفنية بصالون الفن والمجتمع.. (صور)

اليوم.. افتتاح المعرض الجماعى استشراف بجاليرى بيكاسو

الليلة.. عرض فيلم أوليفر تويست بقصر السينما

بث فيلم تسجيلى عن الفنان التشكيلى عبد الوهاب عبد المحسن.. غدًا