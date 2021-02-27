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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الفيوم: انتظام سير عملية الامتحانات بكافة الكليات

السبت 27/فبراير/2021 - 02:05 م
جولة رئيس جامعة الفيوم
جولة رئيس جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة، لشئون التعليم والطلاب عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والحقوق والهندسة والعلوم والتمريض، بحضور عمداء الكليات ووكلائها، وذلك اليوم السبت.

وصرح أحمد جابر شديد أن الجامعة قد أتمت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتنبيه على الطلاب بالالتزام بالضوابط العامة للامتحانات، وارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الطلاب في اللجان.

وأضاف أنه قد تم التنبيه على كافة أساتذة المواد الدراسية بضرورة التواجد المستمر باللجان، وأيضًا توفير العدد اللازم من السادة الملاحظين، وتوفير لجان للطلاب ذوي القدرات الخاصة، والتأكد من وجود ملاحظ لكل طالب، كما قام سيادته بالاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام الجداول الامتحانية وتوقيتاتها.

فيما أشار خالد عطا الله إلى انتظام سير عملية الامتحانات بكافة الكليات؛ حيث يؤدي ١٤٠٠ طالبًا وطالبة امتحاناتهم بكلية الآداب على فترتين: صباحية، ومسائية، كما يؤدي حوالى ٢٩٠٠ طالبًا وطالبة بكلية الحقوق امتحاناتهم بمجمع قاعات الامتحانات مقسمين على فترتين أيضًا، وكذلك أدى ٧٧٣ طالبًا وطالبة امتحاناتهم فى اليوم الأول بكلية الهندسة، كما أدى ٣٦ طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم امتحاناتهم بشعبة الجيولوجيا، إضافة إلى انتظام سير العملية الامتحانية بكلية التمريض.

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