انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج.. وضوابط وقائية صارمة

انطلقت اليوم بجامعة سوهاج أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، والتي يخوضها 65 ألف طالب وطالبة بجميع الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية والضوابط الوقائية الصارمة ضد فيروس كورونا المستجد، وفق تصريحات الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية في يومها الأول.وتوجه الدكتور أحمد عزيز إلى لجان كليات الآداب، الحقوق، الصيدلة، والتربية الرياضية، حيث تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية المكثفة التي أعلنت عنها الجامعة مسبقًا، والتي تبدأ منذ دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من البوابات الرئيسية والفرعية للجامعة خلال بوابات التعقيم مرتدين الكمامة الطبية، ثم قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية، بالإضافة إلى التأكد من وجود مسافات آمنه لاتقل عن متر ونصف بين الطلاب في اللجان لتحقيق التباعد، إلى جانب استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمدرجات والقاعات للتأكد من سلامة جميع المشاركين في الامتحانات.وأثناء جولته، طمأن رئيس الجامعة الطلاب على حرص إدارة الجامعة ضمان صحة وسلامة أبناءها، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تساهم في تأدية الامتحانات في يسر وسهولة واستقرار نفسي للطلاب، لافتًا إلى أنه في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار فعلي الطالب التوجه لمكتب عميد الكلية لحلها علي الفور دون تردد.ومن جهته، قال الدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب، إن الامتحانات يؤديها 7825 طالب وطالبة بالفرق الأربعة، وتم توزيعهم داخل 103 لجان.وقال الدكتور إبراهيم البرعي، القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، إن الامتحانات بدأت اليوم ويخوضها 2002 طالب وطالبة بجميع الفرق، حيث تم توزيعهم داخل 51 لجنة.وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، أن الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول يبلغ عددهم 1460 طالب وطالبة، مضيفًا أنه تم توزيع الطلاب داخل 268 لجنة بمقر الجامعة القديم.كما أشار الدكتور حازم عبدالرحمن، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، إلى أن 9000 طالب وطالبة بجميع فرق الكلية يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام، في 462 لجنة امتحانية بمقر الجامعة الجديد.