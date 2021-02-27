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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل استعدادات جامعة أسوان لتأمين امتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 11:48 ص
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اتخاذ الجامعة كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول مسبقا، طبقا للضوابط وتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح غلاب، تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب، مع ارتداء الكمامات الطبية وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم داخل كل لجنة، مع قياس درجة الحرارة للطلاب عند الدخول بمختلف الكليات والتواصل مع  لجان إدارة الأزمات مباشرة ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالجامعة، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن اللجان الطبية تقوم بعملها على قدم وساق، وفي حالة اشتباه أي إصابة طالب يتم عزله ونقله بسيارة الإسعاف المجهزة إلى العزل بالمستشفى الجامعي  ويسمح له دخول الامتحانات مرة أخرى بعد تماثله للشفاء، وتحسب له الدرجة كاملة، طبقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات.

جاء ذلك خلال تفقدالدكتور أحمد غلاب، اليوم السبت، لجان امتحانات الفصل الدراسي التي يؤديها 28 ألف طالب وطالبة بـ18 كلية ومعهد بالجامعة.


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