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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 11:20 ص
رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور هشام جابر، نائبه لشئون التعليم والطلاب، مجمع العلوم الإنسانية لتفقد سير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات جامعة الإسكندرية وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.

وبدأت العملية الامتحانية بتنظيم دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعي، والتأكد من ارتداؤه الكمامة، وتحديد علامات على بوابات الجامعة تراعي ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمباني ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات.

كما اطمئن رئيس الجامعة على حسن سير العملية الإمتحانية وانتظامها خلال الفترة القادمة في ظل الإعداد الجيد والدقة في الالتزام بالضوابط والمعايير الوقائية، مشدداَ على توفر كافة سبل الدعم والرعاية لابناءنا الطلاب، واتخاذ سبل الأمن الصحى داخل كل لجنة، واكد على عمداء الكليات ضرورة تعقيم قاعات الامتحانات قبل لجنة الامتحان، وكذلك بين كل لجنة امتحان وأخرى أثناء اليوم، تحت إشراف مسؤولى السلامة والصحة المهنية بالكليات، ومراعاة الوقت المناسب بين كل لجنة امتحان وأخرى لمغادرة الطلاب للجنة المنتهية ليتم اتخاذ إجراءات التعقيم قبل اللجنة الأخرى.

كما أكد على العمداء ضرورة اتباع أسس الوقاية والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات بصورة جيدة، وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية، وغلق جميع أماكن التجمعات.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الجامعة، خلال مجلس الجامعة المنعقد أول أمس، أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفي هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة، أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم أو المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة الاشتباه أو الإصابة للطالب وفقًا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات بعد الشفاء أو التأكد من عدم الإصابة، وبالنسبة لطلاب السنوات النهائية المصابين أو المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، فسيتم عقد امتحان استثنائى لهم فى الفصل الصيفى بحيث يتم تخرجه مع طلاب دفعته.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدراسة فى الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول مباشرة، وتستمر لمدة 15 أسبوعا، بما يحقق استكمال العام الدراسى، موضحًا أنه سيتم تقسيم الطلاب داخل المحاضرات، والالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

ووجه قنصوة العمداء بضرورة العمل على رفع مستوى التعاون الدولى والبحثى بالكليات من خلال التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة واستقدام أساتذة زائرين من ذوى الكفاءات العالية فى التخصصات العلمية والبحثية المختلفة للاستفادة من خبراتهم فى إلقاء المحاضرات والتعاون العلمى والبحثى.
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول
رئيس جامعة الإسكندرية يطمئنن علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

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