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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية: وعي كامل بالإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

السبت 27/فبراير/2021 - 11:06 ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي بمدرسة بنها الثانوية الفندقية والشيماء الثانوية بنات والمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها.

واطمئن المحافظ على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على أبنائنا الطلاب خلال آدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأولن والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

وأشاد محافظ القليوبية بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

جدير بالذكر أن عدد من يؤدون الامتحانات من طلاب الصف الأول الفندقي 365 طالبا، والرابع 91 طالبا، موزعين على 31 لجنة، وعدد طلاب الصف الأول الثانوي 45684 موزعين على 2265 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وقال عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، إنه تم الإشراف الميداني على نظافة المدارس والفصول وتعقيم المدارس قبل دخول الطلبة الامتحان والتشديد على تكرار نفس الإجراءات بعد خروجهم من الامتحان، والتأكد من تجهيز فصول اللجان الامتحانية بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجنة حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وأوضح أنه يتم التأكيد والتشديد على ضرورة لبس الكمامات للطلبة والمراقبين وجميع العاملين بالمدرسة والحفاظ على المسافات والإجراءات الاحترازية والوقائية بين الطلبة مع توفير الرعاية الصحية للطلبة والاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد على عدم وجود أي معوقات تعوق آداء الامتحانات.

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