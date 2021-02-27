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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مركز أبحاث نمساوى يكشف كيف اخترق السلفيون المجتمعات الفرنسية؟

السبت 27/فبراير/2021 - 12:13 م
السلفيون
السلفيون
أمينة ذكى
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أشد الكاتب السياسي الألماني ستيفان فرانك في مركز الأبحاث النمساوي "مينا ووتش" بالإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لمحاربة التطرف وخطر الجماعات الدينية المتطرف والارهابية، لاسيما بعد إقرار البرلمان الفرنسي بأغلبية 347 صوتا مقابل 151، على مشروع قانون "لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية" او مايعرف باسم "مكافحة الانفصالية.

وتابع فرانك أن هذا القانون يعني بقيم الجمهورية العلمانية التي يجب الدفاع عنها - ضد المجتمعات الإسلامية الموازية، وبعد موافقة الجمعية الوطنية، سيتم طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ يوم 30 مارس. كما يُتوقع وجود أغلبية لدعم المشروع.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيراليد دارمانين قد قال في وقت سابق: "إن بلدنا يعاني من الانفصالية، وتابع: إن الإسلاموية أو الاسلام السياسي، ينتهك وحدتنا الوطنية"

ووفقا لفرانك فإن أهم بنود المشروع، تقييد التعليم في المنزل، حيث يجب السماح بذلك فقط إذا كانت هناك أسباب صحية، أو إعاقة للطفل،بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص المسؤولين عن الطفل إثبات أنهم "قادرون على إعطاء الدروس وفقًا لمصالح الطفل"، كما يجب على الاتحادات الرياضية المعترف بها من قبل الدولة احترام "مبادئ وقيم الجمهورية".

وستشمل جريمة الإرهاب في المستقبل أيضًا "التحريض على الأعمال الإرهابية أو التغاضي عنها"، كما يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75000 يورو لمن "يهدد أو يصيب أو يرهب ضابطا أو موظف خدمة عامة من أجل التحايل على قواعد الخدمة العامة".

يجب على الجمعيات التي تتلقى منحًا حكومية أن "تحترم مبادئ وقيم الجمهورية"، يمكن حل الجمعية بسبب الأفعال التي ارتكبها أحد أعضائها والتي "ترتبط مباشرة بأنشطة هذه الجمعية".

في حين أن المساجد، مسجلة بشكل أساسي بموجب قانون الجمعيات لعام 1901، فانه سيكون من المطلوب منها التسجيل بموجب قانون الفصل بين الكنيسة والدولة لعام 1905، والذي يتطلب مزيدًا من الشفافية المالية.

كما يمكن للقضاة منع الأشخاص المدانين بالتحريض على الإرهاب أو التمييز أو الكراهية أو العنف من دخول الأماكن الدينية، كما يحظر القانون على جميع أعضاء المهن الطبية رفض كشوف العذرية ويحظر القانون منح تصريح إقامة للأجانب الذين يعيشون أو عاشوا في فرنسا في ظل تعدد الزوجات.

كما يدعو المشروع لأن يكون هناك إشراف أقوى على تمويل الجمعيات من الخارج وقانون "مناهضة الانقلاب"، الذي يسمح للدولة بالتدخل إذا استولى "المتطرفون" على الجمعيات.

سيطرة السلفيين في الحياة اليومية

وكشف فرانك عن هيمنة الشبكات السلفية على ضواحي فرنسا، وهي ذات نفوذ كبير اليوم وهم أكبر ممثلون للاسلام الراديكالي.

وكان برنار روجير، أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية في العالم العربي ورئيس مركز الدراسات العربية والشرقية في جامعة السوربون-نوفيل في باريس، قد أًصدر كتاب بعنوان: Lesrimoires conquis de l'Islamisme - "الأراضي التي احتلها الإسلاموية".

وقال روجير في مقابلة مع صحيفة لو فيجارو اليومية الفرنسية: الاختراق السلفي للمجتمعات الفرنسية حدث في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين،ويقول روجير إن محاولة تجنيد المتطرفين عادة ما تبدأ من المسجد، وخاصة التعليم الديني غير الرسمي حيث يتحدث الدعاة والائمة عن مذاهب "غالبًا ما يتعارض محتواها الديني مع المجتمع الفرنسي".

وأِشار روجير إلى دور المكتبة الإسلامية في نشر الأفكار السلفية في فرنسا، حيث تعد مكانًا للاجتماعات والتبادلات الفكرية، وم الاماكن التي تنشر السلفية والتطرف، مطعم الوجبات الخفيفة الحلال، حيث يلتقي الناس بعد الصلاة، ومتجر الملابس والعطور الإسلامية، حيث تنتشر الدعاية السلفية هنا أيضًا، وفي النهاية توجد مدارس أو كليات أو مدرسة ثانوية.

وفي ضواحي فرنسا، أقام السلفيون شبكة متماسكة من السيطرة الاجتماعية، ونقل الكتاب عن أحد سكان سان دوني قوله: "في بعض المدن لم نعد ندخن في الشوارع" ولم تذهب النساء إلى المقاهي - لأنها محجوزة للرجال - ولا تتحدث بصوت عالٍ أمام المنزل، ولم يعد من الممكن سماع الموسيقى أيضًا، وباتت الجالية المسلمة المتطرفة في فرنسا سجناء الأمة.

ماذا سيجلب القانون الجديد؟

قال المؤرخ وعالم الاجتماع غونتر جيكيلي من جامعة إنديانا بلومينغتون، ان "المنظمات الإسلامية، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من الخارج، تعمل في أوروبا منذ عقود"، لقد أثبتوا وجودهم في العديد من البلدان، وخاصة على المستوى الإقليمي، ولهم تأثير هائل، خاصة على المسلمين وعلى نحو متزايد في حياتهم اليومية. إنهم يثيرون الضغط للامتثال للمعايير الدينية والثقافية المزعومة.

وتابع جيكلي: في المجتمعات التي بها نسبة عالية من المسلمين، أصبح لهذا تأثير الآن أيضًا على غير المسلمين، مطالبا بضرورة مناقشة النصوص القانونية التي تحمي المرأة من الإكراه والعنف، ويجب أن تحقق المزيد من الشفافية فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات.

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