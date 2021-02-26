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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:19 م
وزير البترول
وزير البترول
سيد الابنودى
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اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة ندب وترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021، وذلك لبعض الشركات التى أكدت استلامها أسماء بالحركة وتم نشرها، ونستعرض لكم فى هذا التقرير ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021 بالأسماء.
وتعد حركة الترقيات لشهر يناير من العام الجاري لكافة العاملين المستحقين بقطاع البترول من شركة القطاع المشترك والاستثماري والعام، لوظائف «مدير إدارة –رئيس قسم- وظائف نمطية»
كما تم إرسال بعض الأسماء المستحقين والحاصلين على الترقيات على البريد اللكتروني لكل عامل، إضافة إلى نشرها على بوابة العاملين الرسمية بقطاع البترول، على أن يتم نشر باقى الأسماء تباعًا خلال الساعات القادمة.

ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021 بالأسماء

وعن كيفية معرفة أسماء الذين شملتهم الترقيات الدخول أولًا على موقع بوابة تواصل قطاع البترول المصري التابع للوزارة وذلك بعد التسجيل كالتالي:
- الدخول على البوابة «اضغط هنا»
- قم بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك
- وفى حالة عدم معرفة كلمة المرور يرجى الضغط على كلمة نسيت كلمة المرور وذلك لإرسال كلمة مرور جديدة على هاتفك الخاص ويرجى الاحتفاظ بكلمة المرور.
- بعد الدخول على البوابة سيفتح لك جميع الأخبار والتعليمات الجديدة وحركة الترقيات باسمك.

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وتعد حركة ترقيات يناير من أكبر الحركات التى يصدرها قطاع البترول لكافة العاملين، وذلك تقديرًا لمجهود العاملين طوال فترة عملهم بالقطاع، والذى يأتي فى اطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول بالاهتمام بالعنصر البشري وتحسين الأداء لزيادة الانتاج، وتحفيز العاملين واعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات المستمرة فى قطاع البترول، والقدرة على تحمل المسؤلية خاصة فى قيادات الصف الثاني والثالث.

وكان عدد من شركات البترول اعلنت رسميًا أمس الخميس حركة الترقيات التى تم اعتمادها من المهندس طارق الملا وزير البترول لجميع العاملين المستحقين من درجات الإدارة العليا، ومن ضمنها شركات « بتروجاس، وغاز الأقاليم، وبتروسبورت» والتى انفردت الدستور بنشر أسماءهم أمس.

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